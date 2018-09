IBIS Power en SendCloud uit Eindhoven hoog in MKB Innovatie Top 100

Twintigste kunststof­fen­beurs Veldhoven: 'Imago plastic onder druk'

26 september VELDHOVEN - Het verschijnsel plastic is er in de twintig afleveringen van de jaarlijkse Kunststoffenbeurs in Koningshof in Veldhoven niet populairder op geworden. Er is veel aandacht voor de 'plastic soep' in de oceanen, de enorme afvalstroom en oprakende grondstoffen.