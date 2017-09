IBM's beroemde Watson gaat Nederlandse werklozen helpen

Deze week heeft Timing, met een jaaromzet van een half miljard euro Nederlands vijfde uitzendbureau, Watson opengesteld. 20.000 werkzoekenden gebruikten het systeem inmiddels. Wel is IBM's artificieel intelligente platform nog in trainingsmodus en kan het pas de helft van alle vragen volledig beantwoorden. ,,Over twee maanden denken we dat hij negen op de tien vragen haalt."



Timing gaat op nog een manier kunstmatige intelligentie inzetten: het zelflerende algoritme 'Do' gaat werkzoekende en werkgevers digitaal aan elkaar matchen. Dat doet het systeem door niet alleen harde eisen als diploma's en werkervaring, maar ook sociale skills en persoonlijke wensen mee te nemen.



Uit testen blijkt dat Do, ontwikkeld samen met onder andere Nyenrode Business University, inmiddels even goed werkt als één van Timing's 700 menselijke intercedenten. Directeur Hakse: ,,In 89 procent van de gevallen wordt een succesvolle match gemaakt."