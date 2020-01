ICS maakt schoon op Eindhovense High Tech Campus

Gerechtsge­bouw aan Eindhovens Stadhuis­plein verkocht aan Property Match

14:20 EINDHOVEN - Het gerechtsgebouw aan het Stadhuisplein 4 in Eindhoven is verkocht aan Property Match. Het pand was lange tijd eigendom van Breevast van de in Geldrop geboren Frank Zweegers. Nadat Breevast in de financiële problemen raakte, werd een grote vastgoedportefeuille met onder meer dit gebouw verkocht aan het Amerikaanse HighBrook Investors.