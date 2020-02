ICT Group, met vestigingen in Eindhoven, verwacht dat lagere vraag zal aanhouden

EINDHOVEN - Automatiseerder ICT Group, met twee vestigingen in Eindhoven, ziet nog geen verbetering in de marktomstandigheden. In het afgelopen vierde kwartaal daalde de vergelijkbare omzet met zes procent.

De onderneming verwacht dat de omstandigheden in het eerste halfjaar van 2020 vergelijkbaar zijn met die in de tweede helft van 2019. Vanwege de onzekere economische ontwikkeling in de wereldeconomie onthoudt het bedrijf zich van een prognose over 2020. Het zegt wel te vertrouwen op een aanhoudende trend van digitale transformatie van bedrijven.

De industriële automatiseerder heeft last van de malaise in de autoindustrie. Het werd in de tweede helft van vorig jaar geconfronteerd met het plotseling wegvallen van opdrachten.

De omzet van ICT Group in 2019 kwam vooral als gevolg van overnames 20 procent hoger uit op 155,5 miljoen euro. De autonome groei bedroeg 3 procent.

Het bedrijfsresultaat daalde met 13 procent tot 11,7 miljoen euro. Het resultaat was aan de bovenkant van de in oktober aangegeven bandbreedte van tussen 10 en 12 miljoen euro. In het vierde kwartaal daalde het bedrijfsresultaat van 5,4 naar 3,3 miljoen euro.