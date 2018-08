ICT Group zit vol in Eindhoven

Hard gaat het zeker met de vestiging in Eindhoven van het Barendrechtse concern. ,,We zitten vol in Eindhoven. We hebben veel meer projecten voor Duitse klanten in de automotive sector", zegt topman Jos Blejie in een toelichting. De automotive sector - met projecten voor it in auto's - zag zijn aandeel in de omzet in een jaar tijd stijgen van 7 naar 9 procent. ICT Group heeft daarnaast al jaren onder meer ASML, Philips, DAF en Vanderlande als klanten.