Igor La Vos nieuwe directeur Berkvens en Limburgia in Someren

video Gedraaide platen moeten garage van Eindhoven Airport nu wel overeind houden

9:56 EINDHOVEN - Letterlijk in één klap werd de parkeergarage van Eindhoven Airport in 2017 de beroemdste parkeergarage van Nederland. De instorting schokte de bouwwereld en de politiek. Ruim 850 dagen later is het gebouw tot de laatste steen afgebroken, weer herbouwd, en nu bijna klaar.