'Ik heb gesmeekt: zet ons niet op straat'

Het Rotterdamse gezin Henriquez, met drie kinderen, geeft bij hoge uitzondering een inkijkje in de hemelschreiende woon- en leefsituatie. Moeder Kim, die met haar koters zelfs letterlijk op straat werd gezet, vertelt hoe ontwrichtend armoede kan zijn voor een kinderleven. En hoe instanties wegkijken.



Parel Henriquez werd deze zomer 9 jaar. ,,Ik heb een taartje voor haar kunnen kopen uit de diepvries. Ze mocht de kaarsjes uitblazen en we hebben gezongen. Dat was het. Geen kinderfeestje, geen cadeautjes. Het geld is er gewoonweg niet", vertelt Kim. Toch had het meisje een veel fijnere verjaardag dan het jaar daarvoor. Toen Parel 8 werd, had het gezin geen huis. Moeder Kim, vader David en de drie kinderen waren door de Rotterdamse woningcorporatie Woonbron op straat gezet vanwege een huurschuld.



Rond die tijd mailde Kim een noodkreet naar deze krant. ,,Wij zijn als gezin alles kwijt. Onze woning, ons sociale netwerk, meubels, kleding en ons leven. Niemand wil of kan ons helpen. Ik wil vaak niet meer leven. Ik vecht voor mijn kinderen, maar ik zie het somber in.'' Om vervolgens van de radar te verdwijnen. Een jaar later hebben we alsnog een gesprek met haar, vanuit haar eigen huiskamer. Kim: ,,Het goede nieuws is dat we weer een huis hebben, maar verder is onze situatie nog altijd uitzichtloos."



Zo heeft ze op de dag van dit interview een acuut probleem. De bewindvoerder heeft geen leefgeld overgemaakt en dus is er geen geld om te eten. En ook is de huur niet overgemaakt. ,,Ik ben alweer de hele dag aan het bellen hoe dit heeft kunnen gebeuren. Maar daarmee heb ik vanavond nog geen maaltijd op tafel staan.'' De enige optie die ze heeft, is om weer bij haar ouders aan te kloppen, die beiden van de AOW leven. ,,Al onze vrienden zijn we kwijtgeraakt. Die krijgen er genoeg van als je nooit geld hebt om ergens mee naartoe te gaan.''