Ik wil best een stuk later met pensioen dan mijn mannelijke collega's

Vrouw zijn heeft zo zijn voordelen. We kunnen onszelf met wat poeder en lippenstift opkalefateren na een nacht doorhalen en bij een lekke band is hulp nooit ver weg. Nog veel leuker: we ontvangen drie jaar langer AOW en pensioen. Om de verzorgingsstaat betaalbaar te houden, is de leeftijd waarop we mogen stoppen met werken gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting. Nederlandse vrouwen leven echter ruim drie jaar langer dan mannen. Zo bezien zou het logisch zijn dat wij dames ook een paar jaar later met pensioen gaan dan onze hubbies.



Ik moest er aan denken toen ik las over een referendum in Zwitserland. Daar gaan vrouwen gek genoeg juist een jaar eerder met pensioen, waarschijnlijk vanuit het achterhaalde idee dat het 'zwakke geslacht' sneller is opgebrand. De Zwitsers kregen zondag de kans om een einde te maken aan die bizarre ongelijkheid, maar 53 procent keerde zich tegen het plan om de pensioenleeftijd van vrouwen op te hogen van 64 naar 65 jaar.



Zolang vrouwen nog 20 procent minder verdienen voor hetzelfde werk, hebben ze recht op dat extra jaar AOW, redeneerden onder meer de Zwitserse vakbonden. Dom, want datzelfde argument kan worden gebruikt om dat oneerlijke salarisverschil juist in stand te houden. Vrouwen moeten niet zeuren dat ze minder verdienen, ze krijgen toch langer pensioen. Emancipatie geldt zowel voor de lusten als de lasten.