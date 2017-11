Ikea benadrukt gevaar van Malm-kast na dood van 2-jarig jongetje

Wie van zijn tussen 2002 en 2016 geproduceerde ladekast af wil, krijgt het volledige aankoopbedrag terug. Zelfs modellen die gemaakt zijn voor 2002 komen in aanmerking voor een gedeeltelijke teruggave in de vorm van winkeltegoed. Bij de eerdere acties, vanaf 2015, kwamen slechts 1 miljoen kasten retour of werden vastgezet.



Naast de 8 miljoen Malm-kasten roept Ikea ook andere kasten terug die gemakkelijk omvallen. Het gaat in totaal om zo’n 29 miljoen opbergmeubels. Om verdere ongelukken en rechtszaken te voorkomen, is de productie en verkoop van de tuimelkasten inmiddels gestopt. Een schikking met de nabestaanden van drie omgekomen kinderen kostte het bedrijf vorig jaar 50 miljoen dollar.



Het probleem met de Malm-kasten zou in Nederland niet spelen, omdat de muurbeugels hier naar Europees voorschrift worden meegeleverd. Klanten worden in de handleiding ook gewaarschuwd om hun kast goed vast te maken. Een regel die, sinds de dodelijke ongevallen, inmiddels ook in de VS is ingevoerd.