Imec in Eindhoven maakt chip die plaats op 30 cm precies bepaalt

Een dergelijke chip is nodig voor onder meer gebruik in klimaatsensoren in gebouwen of hallen. Die worden verspreid aangebracht en geven informatie via het internet aan de klimaatregeling van het gebouw. Tot nog toe waren dergelijke nauwkeurige apparaten te duur voor gebruik in deze zogeheten internet der dingen toepassingen. De nieuwe chip werkt net zo goed bij gebruik van eenvoudige bluetooth communicatie.