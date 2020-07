IMF waarschuwt: coronacrisis zet vrouwen extra op achterstand

Her­stelfonds zorgt voor opluchting op beurzen

12:09 De Europese aandelenbeurzen stonden vandaag stevig in het groen. Het Europese akkoord over het coronaherstelfonds van 750 miljard euro zorgde voor opluchting bij beleggers. Op het Damrak vielen de kwartaalberichten van uitzender Randstad en vastgoedfonds Wereldhave in goede aarde.