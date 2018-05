In Eindhoven gestarte Thuisleefgids opnieuw in de lucht

In de thuiszorgwinkel van Vegro aan het Eindhovense Kastelenplein overlegt Ilse Schoormans van Thuisleefgids met Björn van Nuland. In de van Welzorg overgenomen winkel staan zorghulpmiddelen als verpleegbedden, rollators, fitnessmatten, shoppers en scootmobielen.

De in Eindhoven geboren en als verpleegkundige en gerontoloog opgeleide Schoormans heeft met Thuisleefgids een internetplatform ontwikkeld voor langer thuiswonende ouderen. Hulpmiddelen, producten en diensten zijn er verzameld. ,,We zijn een soort booking.com of funda.nl voor de zorg", omschrijft Schoormans.

Uitleen

De gids is na vier jaar aan zijn tweede editie toe. Onder meer met Vegro is Thuisleefgids een samenwerking gestart. ,,We zijn begonnen met de verkoop van de middelen. Nu gaan we ook de uitleen hulpmiddelen in de gids opnemen. De vraag naar uitleen neemt toe naarmate meer mensen langer zelfstandig thuis wonen”, verklaart Schoormans.

Vegro werkt graag mee aan Thuisleefgids, zegt districtleider Van Nuland. ,,Wij vinden het belangrijk dat mensen goed worden geïnformeerd en keuzevrijheid hebben via een onafhankelijk platform met meerdere aanbieders.”

De wereld van de thuiszorg is enorm in beweging. Steeds minder voorzieningen worden vergoed door zorgverzekeraar of gemeente. ,,Daardoor wordt steeds meer online gezocht naar hulpmiddelen. Maar het is voor mensen heel moeilijk om goed overzicht te krijgen om de juiste keuze te kunnen maken.”

Het aantal aangeboden producten stijgt snel. De eerste Thuisleefgids had er 65 verzameld. De tweede editie telt er ruim 2900, aangeboden door zo’n 80 leveranciers. De gids heeft ze nu ook op aandoening en ruimte (woon- of slaapkamer) gerangschikt. Een rubriek voor e-health en innovatie en praktische informatie over bijvoorbeeld de zorgwet en het persoonsgebonden budget zijn toegevoegd.

Thuisleefgids richt zich behalve op de langer zelfstandig wonende ouderen en hun kinderen ook op de zorgprofessionals, zoals de wijkverpleegkundigen, wmo-consulenten en huisartsen. ,,Ook zij hebben behoefte aan overzicht over welke oplossingen voor welke aandoening verkrijgbaar zijn.”

De tweede versie van de gids is nog volop in ontwikkeling. ,,We willen een onafhankelijke marktplaats zijn. Op termijn moeten alle aanbieders bij ons te vinden zijn”, schetst Schoormans. Thuisleefgids ontvangt een commissie per product dat via het platform wordt verkocht.

Aan een keuzewijzer voor wijkverpleegkundigen wordt gewerkt. Een keuzewijzer thuistechnologie is al voor 15 gemeenten in het land beschikbaar. De eerste gids had zo’n 300 beoordelingen van producten door gebruikers. In de tweede editie worden straks ook de ervaringen van zorgprofessionals weergegeven. ,,Samen met een partner ontwikkelen we een hulpmiddelenregister met beoordelingen over de kwaliteit en effectiviteit van hulpmiddelen.”

Database

Thuisleefgids is een project gestart om samen met bedrijven en instellingen in de regio Eindhoven een database op te bouwen op het gebied van zorgtechnologie. Doel is om inzichten te verzamelen in consumentenbehoeften en -gedrag. Daarmee zouden aanbod en vraag beter op elkaar kunnen worden afgestemd.