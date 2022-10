In september hoogste aantal faillissementen in twee jaar

In september gingen 176 bedrijven failliet, het hoogste aantal sinds oktober 2020. Maar volgens hoogleraar strategie en ondernemerschap aan de Tilburg School of Economics and Management Joris Knoben is ook het aantal van september nog vrij laag. ,,Maar het is wel een belangrijke graadmeter voor financiële problemen in het bedrijfsleven.” Hij denkt dat ,,de stapeling van problemen, zoals corona en de kostencrisis” steeds meer bedrijven in de problemen brengt.