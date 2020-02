India ontdekt gebied met 3000 ton gouderts

Nunner Logistics uit Helmond breidt uit met distribu­tie­cen­tra in Nederland en Roemenië

21 februari HELMOND - Logistiek dienstverlener Nunner met het hoofdkantoor in Helmond blijft groeien. Een nieuw distributiecentrum in 's-Heerenberg komt er aan. In Roemenië is een uitgebreide vestiging geopend.