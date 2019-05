Indiase Jet Airways failliet verklaard door Nederlandse rechter

DTW Technolo­gie zien en ervaren bij Night of the Nerds in Eindhoven

10:31 EINDHOVEN - Ervaren hoe het is om bejaard te zijn of rijden op een segway, het waren dinsdag slechts enkele mogelijkheden tijdens de Night of the Nerds in het Klokgebouw in Eindhoven. Enkele duizenden jongeren van middelbare scholen verspreid over heel Nederland kwamen af op het evenement.