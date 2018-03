Industrie werkt samen om Europese geldbronnen voor hightech aan te boren

VELDHOVEN Hoe krijg je de grote industriële bedrijven in Europa op één lijn? Paul Merkus en Arco Krijgsman weten het ook niet, maar het is wel gelukt. Zij vertegenwoordigen er twee, namelijk Philips Lighting en ASML en zij maken deel uit van een groep van meer dan 200 mensen. Allemaal afkomstig van bedrijven en kennisinstellingen zoals Bosch, Audi, Infineon, Continental, Imec, Fraunhofer, Siemens, NXP, Volvo en nog tientallen meer.

Een Europese subsidiepot, het zogeheten Ecsel programma, van enkele honderden miljoenen euro’s is natuurlijk een enorme stimulans om partijen op één lijn te krijgen, legt Paul Merkus uit. „Het is zelfs gelukt om de drie industrie-verenigingen, die tot nog toe apart rapporteerden, voor het eerst bij elkaar te krijgen. Dat maakte de klus ingewikkelder, maar het rapport sterker.”

Parijs, Berlijn en Eindhoven

Het gaat om Aeneas, Eposs en Artemis-IA, gevestigd in Parijs, Berlijn en Eindhoven. De eerste vertegenwoordigt de wereld van elektronische chips, met onder meer NXP en ASML, de tweede producenten van slimme elektronische systemen met Bosch, Gemalto en Infineon en Artemis-IA de wereld van de complexe software met Philips, Daimler en Thales. Deze drie verenigingen hebben bij de Europese en landelijke overheden hun lobby om de belangen van hun leden te behartigen.

Bij die belangen hoort ook subsidie om de samenwerking bij industrieel onderzoek te stimuleren, zeggen de twee. „Brussel en de nationale overheden willen weten wat de industrie wil”, zegt Merkus. „Wat willen ze de komende vijf tot tien jaar onderzoeken en welke middelen zijn daarvoor nodig? Het doel is de leidende positie van Europa in de hoogwaardige industrie veilig te stellen. Met als achterliggend doel een goed draaiende economie met veel mensen aan het werk in een gezonde en duurzame samenleving.”

Tien hoofdstukken

Dat laatste is een leidraad, zo wordt al bladerend in de tien hoofdstukken duidelijk. In onderwerpen als transport en slimme mobiliteit, gezondheid en welzijn en systemen en componenten komen vele takken van industrie aan bod. „In de eerste vijf hoofdstukken staan oplossingen die mensen raken”, legt Arco Krijgsman uit. „Met daarna de technologie, zowel voor hardware als software, nodig om die te realiseren. Als het gaat om de rekenkracht, geheugens, de connectiviteit, netwerken en de veiligheid bij al die onderdelen. Het komt allemaal aan de orde.”

Ook de academische wereld, onderzoeksinstellingen en de toeleverende keten zijn bij de opstelling van het rapport betrokken, zegt Merkus. „Zelf was ik voorzitter van hoofdstuk 5 Digitaal Leven en hebben we de trends beschreven die leiden naar slimme systemen in en om het huis, bijvoorbeeld smart homes en smart cities. We waren met veertien bedrijven, waaronder Grassvalley, NXP, Telefonica en STMicroelectronics. Het viel niet mee om op één lijn te komen en iedereen in zijn waarde te laten.”

Kikkers in de kruiwagen

Krijgsman is voorzitter van de club die ging over procestechnologie en bijbehorende productiemachines. „We waren met 36 mensen en hou dan maar eens alle kikkers in de kruiwagen. We hebben één bijeenkomst gehouden in Koningshof om de basis te leggen. Met details over welke uitdagingen er zijn voor machines voor de productie van chips. Daarna hebben we de tekst steeds aangepast rond gemaild totdat we het eens waren.”