Industriële spionage door Chinezen trof ook Philips

TERUG IN HET NIEUWS ASML bevond zich in het oog van de storm rond da­ta-dief­stal door Chinezen

18:00 VELDHOVEN - Of de ophef in april van 2019 terecht was valt te betwijfelen. Iedereen had het plotseling over een Chinese data-diefstal bij ASML in Amerika uit 2015. Voor de top van het bedrijf was het schipperen om de handel in China te redden en Samsung als klant te vriend te houden.