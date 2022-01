Inflatie Nederland in december naar 6,4 procent: fors hoger dan de gehele eurozone

updateDe inflatie in Nederland is vorige maand doorgestegen naar 6,4 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de Europees geharmoniseerde methode. Dat is een stuk hoger dan de inflatie in de gehele eurozone. Die lag in december op 5 procent, ten opzichte van december 2020.

Dat is maar iets hoger dan de geldontwaarding van de eurozone in november, die 4,9 procent bedroeg (Nederland: 5,9 procent). Hoewel met de nieuwe inflatiecijfers op Europees niveau een einde lijkt te zijn gekomen aan maanden van sterke toename, is het percentage over december wel een recordstand.

Sinds de invoering van de euro was de inflatie nog niet eerder zo hoog. Economen hadden in doorsnee bovendien gerekend op een lichte afname tot 4,8 procent.

Stijgende prijzen

In Nederland zijn de prijzen al langere tijd aan het stijgen. Dat komt onder meer door de haperende herstart van de economie na de coronacrisis, die nog altijd voor tekorten zorgt van bepaalde materialen. Ook veranderend gedrag zorgt voor prijsstijgingen. Zo is door het fors toegenomen webwinkelen de prijs van karton gestegen. Tenslotte speelt ook de sterk gestegen prijs van energie een belangrijke rol.

Volgende week geeft het CBS de Nederlandse inflatie volgens de eigen rekenmethode vrij. Die komt doorgaans iets lager uit en stond in november op 5,2 procent.

De methodes van de verschillende Europese landen voor het berekenen van de inflatie verschillen licht. Zo kan de weging van verschillende zaken anders zijn. Om al die cijfers toch te kunnen vergelijken is de Europees geharmoniseerde methode (HICP) bedacht.

ECB: hoge inflatie tijdelijk fenomeen

De belangrijkste aanjagers van de inflatie in de eurozone zijn nog altijd de hoge energieprijzen. Daar moest op jaarbasis 26 procent meer voor worden betaald. Voedsel, alcohol en tabak waren 3,2 procent duurder dan in december 2020. Zonder die categorieën, die vaak instabiel zijn qua prijs, kwam de inflatie uit op 2,6 procent. Die zogeheten kerninflatie was gelijk aan die in november.

De voortekenen in Europa waren al gunstig, want de Duitse inflatie viel in december lager uit en die in Frankrijk bleef gelijk aan november. Estland heeft met 12 procent de hoogste inflatie van de eurozone, Portugal en Malta met 2,8 en 2,6 procent de laagste. Nederland staat op nummer zes, onder Estland, Litouwen, Letland, Spanje en België.

In november vorig jaar was de inflatie in Nederland het hoogste in 24 jaar. Deze lag bovendien hoger dan de inflatie in de Eurozone. (Grafiek: ontwikkeling consumentenprijsindex in eurozone en Nederland (HCIP) sinds 1997)

