Inflatie opnieuw gestegen na daling vorige maanden: 11,6 procent in juli

De inflatie in Nederland is in juli opnieuw gestegen in vergelijking met een maand eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). De inflatie bedroeg op jaarbasis 11,6 procent, tegen 9,9 procent in mei.

Daarmee blijft de inflatie in ons land zeer hoog, veroorzaakt door gestegen energieprijzen en hogere prijzen voor levensmiddelen. Na de stijging van de consumentenprijzen met 11,7 procent in maart nam de inflatie in april, mei en juni juist geleidelijk wat af.

De inflatie heeft ook invloed op de omzet in de Nederlandse detailhandel. Die is in juni met 0,4 procent gestegen in vergelijking met een jaar eerder: dat komt door de hogere prijzen, want het verkoopvolume was 6,3 procent lager. De winkels in voedings- en genotmiddelen wisten 4,7 procent meer omzet te behalen. Het verkoopvolume was echter 4,7 procent lager dan een jaar eerder. De omzet van de speciaalzaken lag 3,5 procent hoger en de omzet van supermarkten steeg 4,9 procent.

De omzet van de non-foodsector kromp volgens het CBS met 3 procent, bij een volumedaling van 8 procent. Drogisterijen wisten in juni meer om te zetten dan een jaar geleden. Winkels in consumentenelektronica en witgoed, meubels en woninginrichting, recreatie- en doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren zagen de omzetten dalen. Dat gold ook voor de winkels in schoenen en lederwaren en de winkels in kleding.

Dertig procent hoger

Intussen zijn de prijzen die industriële bedrijven voor hun goederen vragen in juni opnieuw hard gestegen door de toegenomen kosten voor energie, grondstoffen en transport. In de afgelopen maand lagen die prijzen ruim 30 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder, meldt het CBS. Dat is de grootste stijging sinds het begin van de metingen in 1981.

De toename van de afzetprijzen van de industrie is sinds juli 2021 al ongekend groot. De oorlog in Oekraïne zorgt dit jaar voor extra druk op de prijzen, bovenop de prijsstijgingen die ontstonden door het snelle herstel van de economie na de coronacrisis. De producentenprijzen hangen nauw samen met de inflatie omdat de hogere industrieprijzen ook leiden tot hogere prijzen in de winkel. Wel zullen verkopers mogelijk een deel van de stijging zelf opvangen.

In nagenoeg alle bedrijfsklassen van de industrie lagen de prijzen in juni hoger dan een jaar eerder. Producten van de aardolie-industrie waren 121 procent duurder. Ook in de chemische industrie hangt de afzetprijs over het algemeen samen met de olieprijs. De afzetprijzen van de chemische industrie waren vorige maand 39,1 procent hoger. Een vat ruwe Brentolie kostte in juni ruim 110 euro. Dat was ruim 81 procent meer dan een jaar eerder. In mei werd voor een vat ruwe Brentolie ongeveer 105 euro betaald, ongeveer 88 procent meer dan een jaar eerder.

