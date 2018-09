ING-baas Ralph Hamers: een nette katholiek met scherpe randjes

G20 wil wereldhan­del hervormen

3:03 De G20, de groep van twintig meest geïndustrialiseerde landen, wil de Wereldhandelsorganisatie (WTO) hervormen om beter in te kunnen spelen op handelsconflicten zoals nu tussen de Verenigde Staten en China. ,,Daarvoor is nu een dringende noodzaak", aldus de gezamenlijke slotverklaring na een bijeenkomst van de ministers van Handel in de Argentijnse stad Mar del Plata.