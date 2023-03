ING: Energiebonus tot 2000 euro voor medewerkers

Vakbonden FNV Finance, CNV Vakmensen en De Unie hebben het bestuur van ING Bank een ultimatum gestuurd, dat afloopt op maandag 13 maart om 12.00 uur. Houdt de banktop vast aan hun huidige loonbod dan volgt direct de volgende dag – op 14 maart - ‘de allereerste werkonderbreking in de geschiedenis van de bank’, aldus de vakbeweging.

Lees ook Ultimatum: vakbeweging dreigt met eerste staking ooit bij ING

In een schriftelijke mededeling schrijft ING: ,,Voor ons staat voorop dat wij goed voor onze collega’s willen zorgen. Om die reden hebben we bijvoorbeeld, ondanks dat de cao nog niet is afgesloten, al besloten om de hoge energieprijzen te compenseren. We betaalden in januari 2000 euro bruto aan collega’s met een maandsalaris van maximaal 5824,79 euro bruto. Dit zijn collega’s tot en met einde schaal 10 en sommige collega’s in schaal 11 en 12. Iedereen die meer verdient, ontving een uitkering van 500 euro bruto.”

Goed werkgever

Een woordvoerder benadrukt dat ING al bekend staat als een goed werkgever, maar het toch belangrijk vond deze compensatie uit te delen, ondanks dat er geen cao-deal is. De zegsman bestrijdt trouwens dat een eventuele staking de eerste keer in de geschiedenis van de bank zou zijn. In het verleden werd er ook al actie gevoerd bij Postbank, voordat deze bank De bank in 2009 samenging met ING Bank.

Over het ultimatum schrijft ING verder: ,,We vinden het ontzettend jammer dat we, ondanks de verregaande inspanningen van alle betrokkenen, er met elkaar (nog) niet in geslaagd zijn om een nieuwe cao af te sluiten. We hopen in de nabije toekomst verder te praten, want het blijft onze prioriteit om een nieuwe cao af te sluiten. Hiervoor blijven wij in contact met een of meerdere vakbonden.”

ING zegt te begrijpen dat in de huidige economische context de koopkracht voor veel collega’s is gedaald. ,,Hier zullen we in onze reactie ook zeker aandacht aan besteden; ook nemen we de signalen van werkdruk en waardering zeer serieus.”

Quote We vinden het ontzettend jammer dat we, ondanks de verregaan­de inspannin­gen van alle betrokke­nen, er met elkaar (nog) niet in geslaagd zijn om een nieuwe cao af te sluiten Verklaring ING Bank