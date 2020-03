ING: gekte in supermarkten lijkt voorbij

Kunnen we nog wel op vakantie deze zomer?

26 maart Nu de wereld op slot is gegaan, worden vakanties massaal geschrapt of uitgesteld. Sommige vakantieliefhebbers nemen het zekere voor het onzekere en blijven deze zomer in eigen land. ,,Er valt hier zoveel moois te zien”, zegt de Friese provinciebestuurder Avine Fokkens-Kelder.