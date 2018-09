ING schrapt korting zakelijke rekeninghouders

Differ in Eindhoven werkt aan zonnebrand­stof voor auto en vliegtuig

8:30 EINDHOVEN - Benzine, diesel, kerosine. Nu we ervan doordrongen zijn dat deze fossiele brandstoffen het aardse leefmilieu verpesten beseffen we pas hoe makkelijk ze eigenlijk zijn. Uit een litertje haal je een immense hoeveelheid energie. Hoe sexy een elektrische Tesla ook is, dat lukt met de batterijen in deze auto niet. Bovendien, hoe laat je een Jumbojet vliegen met batterijen? Veel te zwaar en te weinig energiedicht.