ING stopt met financieren olie- en gaswinning, maar stapt niet volledig uit sector

Zij lieten zich omscholen tot IT-er, mede dankzij de ASML Foundation

VELDHOVEN - In de IT-sector wemelt het van de mannen rond de 30 jaar oud. En van de vacatures. De ASML Foundation investeerde in TechMeUp, een fonds dat naast mannen, vooral ook vrouwen en mensen met een migratieachtergrond de IT in wil helpen. Deze mensen maakten daar gebruik van.

15 maart