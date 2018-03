ING verhoogt beloning topman Hamers met 50 procent

Volgens de raad van commissarissen verdient de topman veel te weinig ten opzichte van zijn collega's bij Europese ondernemingen van dezelfde omvang, zoals Volkswagen en Ahold Delhaize. ,,Hamers is eredivisie maar werd Jupiler League betaald", zegt president-commissaris Jeroen van der Veer van ING in Het Financieele Dagblad.



De commissarissen van de bank worstelen volgens Van der Veer al jaren met de niet-marktconforme beloning van de CEO. ,,We hebben het telkens uitgesteld, maar nu besloten door te pakken en een grote stap te maken", aldus Van der Veer die niet wil zeggen of Hamers om de loonsverhoging heeft gevraagd.



De manier waarop ING het salaris van zijn topman gaat verhogen is tamelijk uniek. Vanaf 2018 krijgt hij er jaarlijks extra aandelen bij ter hoogte van 50 procent van zijn vast salaris van 1,75 miljoen euro. Omdat er aan die uitkering geen prestatiedoelen zijn gekoppeld valt deze niet onder de bonusrestricties van 20 procent die in Nederland gelden voor financiële instellingen.