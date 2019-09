Innovatieve klinker en tegel die hoosbui weerstaat, met inbreng uit Son en Someren

Terrassen, straten en pleinen die goed raad weten met overvloedige neerslag. De ambitieuze start-up Tile Systems in het Limburgse Hegelsom ontwikkelt terrastegels en straatklinkers die het plenzende hemelwater van de felste hoosbuien met groot gemak wegtoveren.

De innovatieve ZOAK klinkers (Z-serie) worden getest in Grubbenvorst. Met hulp van een 10.000 liter watertank wordt een recordbui gesimuleerd zoals die in 2011 in Herwijnen losbarstte. Bang voor overlast is Alards (36) niet: ,,Het water moet binnen vijf of tien minuten zijn verdwenen. Daar zorgt het pakket voor.”

Met ‘het pakket’ doelt hij op de proefstroken die in het wegdek zijn aangelegd: een bestrating met speciale, innovatieve klinkers die als een gulzige spons het water opzuigen, gedeeltelijk bufferen en de rest van de nattigheid afvoeren naar de ondergrond.

Keramiekafval

Het geheim van de ZOAK klinker zit in de grove en fijne maalsels van het tegelafval die in de klinkers zijn verwerkt: hierdoor ontstaat een open structuur met kleine holle ruimtes die het water opnemen. Alards hergebruikt tegels uit de internationale keramische industrie die zijn afgekeurd of gebroken. Van het keramiekafval worden met een gepatenteerd procedé nieuwe klinkers gebakken.

Met hulp van een clubje (oud-)collega’s ontwikkelde Alards zijn waterdoorlatende terrastegel die valt onder de X-serie. De inmiddels gepatenteerde keramische tegel heeft een slimme, licht waterdoorlatende kunststoffen onderkant: met genoeg ruimte om een flinke sloot hemelwater te bufferen, 24 liter per vierkante meter.

Ook slim: de stratenmaker schuift de tegels dankzij de speciale onderlaag aan elkaar vast, waardoor er vanzelf spleten tussen de tegels ontstaan. De regen die op het terras plenst, stroomt door die spleten makkelijk weg, naar de bufferruimte onder de tegel. Het resterende hemelwater wordt geabsorbeerd in het bed van straatzand en grind.

De terrastegel wordt geproduceerd in India, de kunststoffen drainmat komt van GL Plastics in Son en Breugel. Een van de mede-investeerders in het bedrijf is de familie Loomans van keramiekbedrijf Kerasom uit Someren.