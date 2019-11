Inschrijving voor megabeursgang Aramco start op 17 november

Personeel APMT-R weer aan de slag na langzaam­aan-ac­tie

9 november Het personeel van containerterminal APMT-R in de Rotterdamse haven is vandaag weer aan de slag gegaan. De langzaamaan-actie van de afgelopen dagen is hiermee voorbij. Dit bevestigt woordvoerder Jan Driessen van het bedrijf. De medewerkers voerden actie vanwege zorgen over hun toekomst omdat het containeroverslagbedrijf verkocht gaat worden.