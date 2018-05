Intel sluit vestiging in Eindhoven en dan toch weer niet

EINDHOVEN - Er is grote verwarring ontstaan over het voortbestaan van de vestiging van chipfabrikant Intel op de High Tech Campus in Eindhoven. In december maakte het hoofdkantoor van het Amerikaanse bedrijf aan het personeel bekend de deuren te sluiten. Na onderhandelingen met ondernemingsraad en vakbonden werd vervolgens een sociaal plan opgesteld voor de circa 120 personeelsleden.

Maar intussen kwam de directie van Intel tot de conclusie dat geheel sluiten van de Eindhovense vestiging toch onwenselijk is. Zo'n 25 mensen kregen daarom te horen dat ze toch moesten blijven en nog eens ruim 50 mensen, die al ingestemd hadden met een vertrekregeling, krijgen een kans alsnog te blijven.

Sociaal Plan

Volgens bestuurder Ger Klinkenberg van vakbond FNV was er op zich een prima sociaal plan overeen gekomen met de directie van Intel. „Maar daarin wilde het bedrijf niet de gang naar het UWV maken voor de werkloosheidsuitkering. Daarom konden we hem niet ondertekenen. Intussen kwamen er blijkbaar andere divisies van Intel met klussen die nog in Eindhoven geklaard moeten worden en werd besloten de vestiging alsnog gedeeltelijk open te houden.”

De aankondiging had ook tot gevolg dat er massaal werd gesolliciteerd en dat er al een groot aantal mensen een andere baan hebben. Het is daarom onduidelijk met hoeveel mensen uiteindelijk de vestiging over zal blijven. Klinkenberg: „Het vertrouwen in Intel als werkgever, vooral bij expats die speciaal vanuit Azië naar Eindhoven zijn verhuisd, is natuurlijk tot het nulpunt gedaald.”

Een woordvoerder van Intel en de voorzitter van de ondernemingsraad weigeren op de kwestie in te gaan.

