'Internationaal treinkaartje moet gaan concurreren met budget vliegticket'

Additive Industries in Eindhoven wil in mondiale top 3

15 november EINDHOVEN - Additive Industries ziet mogelijkheden om zijn groei zodanig te versnellen, dat het bedrijf in 2022 tot de top 3 van 3D metaalprintbedrijven in de wereld kan behoren. Die ambitie heeft het bedrijf in Eindhoven opgenomen in zijn op een beurs in Frankfurt gepresenteerde vijfjarenplan. Het bedrijf maakt volautomatische industriële metaalprinters en ziet de vraag naar zijn machine met de naam Metalfab1 hard stijgen.