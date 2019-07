Internationale bouwer van zonneparken in Helmond stevent af op zesvoud van omzet

HELMOND - Solarcentury, de bouwer van onder meer het megazonnepark in Budel-Dorplein, beëindigde op 31 maart zijn boekjaar met een omzet van ruim 100 miljoen pond (112 miljoen euro), tegen 63 miljoen pond een jaar eerder. Maar het bedrijf heeft alweer zoveel grote of nog grotere parken in de planning, dat die omzet in vijf jaar zal verzesvoudigen.

Dat zegt topman Frans van den Heuvel als toelichting op de jaarcijfers. Solarcentury, dat zijn hoofdkantoor in Londen heeft, ontwikkelt, bouwt en exploiteert zonnecentrales in Europa, Latijns Amerika en Afrika. Het zonnepark in Budel-Dorplein is met 44 Megawatt een grote, maar de allergrootste van het bedrijf, met een vermogen van 300 Megawatt staat in Talayuela in Spanje. Het bedrijf is van plan de komende vijf jaar zijn areaal uit te breiden tot in totaal 5 Gigawatt (5000 Megawatt) aan zonnepanelen.

Eigenaren van land en daken

Van den Heuvel, afkomstig uit Heeze, verkocht in 2012 zijn bedrijf aan Solarcentury, waarna hij meteen topman werd van het Londense bedrijf. Zijn bedrijf in Helmond werd het hoofdkantoor van de Solarcentury Benelux en groeide uit tot zo'n vijftig personeelsleden, van de 230 wereldwijd. „Wij houden ons bezig met het benaderen van eigenaren van land en daken, het regelen van vergunningen en het verwerven van financiering. Vervolgens bouwen en onderhouden we de zonneparken en -daken en verkopen de elektriciteit. Dat kan aan energiebedrijven zijn, maar ook, vooral in Afrika, aan grote bedrijven zoals Heineken, Unilever en AB Inbev.”

Volledig scherm Zonnepark bij zinkfabriek Nyrstar in Budel-Dorplein. © FotoMeulenhof

Volgens Van den Heuvel is de Helmondse vestiging onder meer bezig met enkele projecten in Someren en Helmond, maar vooral met een megaproject in de provincie Groningen. „Daar realiseren we een zonnepark van 110 Megawatt die met een hoogspanningskabel van 36 kilometer verbonden wordt aan het elektriciteitsnetwerk.”

Solarcentury is voor 30 procent in handen van het (ex-)management en de rest is in bezit van investeerders. Volgens Van den Heuvel zijn er plannen voor verdere investeringen en om het bedrijf te verkopen. „Momenteel zitten we in een proces om geld op te halen. Over hoe dat gaat gebeuren en aan wie, daarover kan ik nog helemaal niets zeggen.” Een mogelijke beursgang sluit hij desgevraagd niet uit.

Ideële doelstellingen