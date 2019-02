Intertoys vraagt uitstel van betaling aan, winkels voorlopig nog open

De uitstel van betaling gaat onmiddellijk in. Aanleiding voor ,,deze vergaande stap” is de hevige concurrentie van online webwinkels. Die hebben Intertoys’ speelgoedomzetten afgelopen decennium gehalveerd. De keten heeft verder last van grote discounters buiten de traditionele speelgoedbranche, zoals Action en Flying Tiger. Diverse maatregelen om het tij te keren, hebben afgelopen jaar niet gewerkt. Een stevige herstructurering van de huidige organisatie is onontkoombaar, laat de keten weten.



,,In de huidige marktomstandigheden staat ook een marktleider in speelgoed als Intertoys onder voortdurende druk,” zegt Roland Armbruster, ceo van Intertoys. ,,Met een halvering van de speelgoedwinkelverkoop in tien jaar moeten wij nu moeilijke beslissingen nemen.” Hij zegt de onzekerheid te betreuren die dit voor de 3.200 medewerkers en voor de 100 franchisenemers plus talloze leveranciers creëert. ,,Maar de marktontwikkelingen geven geen ander alternatief.”



Het in 1976 opgerichte Intertoys was tot eind 2017 eigendom van Blokker, maar werd verkocht aan Alteri Investors, een Britse retailinvesteerder. De Blokker Holding heeft het al jaren moeilijk en wilde van zijn formules af, op hoofdmerk Blokker na. Eerder werd Leen Bakker afgestoten. De Xenos-winkels gingen naar Casa, dat overigens eigendom van de familie Blokker is.



