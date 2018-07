Inval bij Philips in Brazilië om verboden afspraken

De inval bij Philips maakte deel uit van een grote landelijke actie in onder meer São Paulo en Rio de Janeiro, waarbij 180 agenten van de Braziliaanse federale politie betrokken waren. 22 mensen zijn gearresteerd, ook zijn er 43 opsporings- en inbeslagnemingsbevelen gegeven door autoriteiten.



De inval bij Philips vond plaats bij het Braziliaanse hoofdkantoor in Barueri, gelegen in de buitenwijken van São Paulo, Brazilië's grootste stad.



Behalve een Philips-medewerker is Daurio Speranzini jr, de huidige directeur van het Amerikaanse General Electric (GE) in Latijns-Amerika, aangehouden. Speranzini werkte eerder voor Philips en zou vanwege die functie gearresteerd zijn.



Philips zegt volledig mee te werken aan het kartelonderzoek. ,,Het huidige directieteam maakt geen deel uit van de actie van de federale politie," beklemtoont Philips in een verklaring aan de Braziliaanse nieuwssite Globo. ,,Een medewerker van het Philips-verkoopteam is gevraagd opheldering te geven."