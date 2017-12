Inval FIOD bij Neckermann, directeuren aangehouden

De Fiod wil de berichtgeving niet bevestigen. Wel maakte de opsporingsdienst eerder bekend doorzoekingen te hebben verricht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar het witwassen van 5 miljoen euro. Bij die actie zijn zes mensen aangehouden en werden woningen en bedrijfspanden doorzocht onder andere in Naarden. Daarbij is ook beslag gelegd op administratie en computers.