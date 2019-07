Investeerder Vado neemt technisch dienstverlener BKL in Nuenen over

Veelbelovende maakindustrie

Vado is een lange termijn investeerder en richt zich op veelbelovende bedrijven in de maakindustrie. Onderdeel zijn onder andere de Anvil Industries-bedrijven die gespecialiseerd zijn in de productie van hoogwaardige mechanische componenten en samenstellingen. Omdat de activiteiten van BKL en Anvil bij elkaar passen zal BKL hieraan worden toegevoegd.

Jan Adams, algemeen directeur Anvil Industries, ziet belangrijke voordelen in de combinatie met BKL. „Beide bedrijven kennen elkaar al lang. We werken in dezelfde takken van industrie en hebben vergelijkbare klanten. De combinatie van de capaciteiten in engineering en projectleiding van BKL, met de productiemogelijkheden van Anvil, stelt ons in staat opdrachtgevers nog beter van dienst te zijn en creëert ruime kansen voor verdere groei van beide bedrijven.”

Vergelijkbare cultuur

Ook John de Smit, algemeen directeur BKL, is enthousiast over deze stap. “Onze bedrijven passen goed bij elkaar. Wij zijn familiebedrijven met een vergelijkbare cultuur en we delen dezelfde waarden. We willen beide uitstekende service en hoge kwaliteit leveren aan onze klanten en we investeren continu in het vakmanschap van onze mensen. Ons pand in Nuenen is recent uitgebreid en samen met Anvil hebben we alle mogelijkheden om hier gezond verder te kunnen groeien.”