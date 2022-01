Investeerders lijven producent fietsen Batavus en Sparta in

Van relatief obscuur naar een bedrijf met topomzet: ASML met ronkende cijfers in 2021 definitief uit de schaduw

VELDHOVEN - Een relatief obscuur bedrijf. Zo werd ASML redelijk recent nog getypeerd. Die onbekendheid is er ondertussen wel vanaf, concludeert Peter Wennink, topman van de chipmachinemaker dat in 2021 weer een recordomzet draaide. ,,De hele industrie is in een jaar tijd in het centrum van de belangstelling komen te staan.”

