Investering van ‘substantieel bedrag’ in Smart Robotics in Best

BEST - Smart Robotics, ontwikkelaar van software voor de inzet van met werknemers meewerkende robots, heeft een nieuwe investeringsronde voltooid. Deze is geleid door de hightech durfinvesteerders Innovation Industries en het Japanse Mirai Creation, met Toyota als partner.

Met de software van Smart Robotics kan een robot eenvoudig geconfigureerd worden en is programmering niet nodig. Het resultaat is dat een meewerkend robot, ook wel een cobot, snel in gebruik kan worden genomen en eenvoudig opnieuw worden geconfigureerd. De investering betreft ‘een substantieel bedrag van meerdere miljoenen’ dat volgens een woordvoerder niet nader mag worden genoemd. Het bedrijf gaat het geld gebruiken om software te ontwikkelen waarmee robots voorwerpen op pallets kunnen stapelen en voorwerpen van een stapel of uit een bak kunnen oppakken.

Opschalen van hightech bedrijf

“We zijn verheugd om Innovation Industries en Mirai aan boord te hebben als investeerders. Beide partijen hebben waardevolle ervaring in het opschalen van een hightech bedrijf”, zegt Mark Menting, oprichter en algemeen directeur van Smart Robotics. “Met deze investering kunnen we onze leidende positie in cobot software behouden”.

Nard Sintenie, General Partner bij Innovation Industries, voegt eraan toe: “Smart Robotics loopt voorop in robotica, een veld dat zich snel ontwikkelt. We zijn enthousiast over de toevoeging van Smart Robotics aan ons portfolio en kijken er naar uit om de organisatie te helpen haar positie verder te versterken en de commerciële uitrol te versnellen”.