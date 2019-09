IRIS Corporate Finance opent vestiging in Eindhoven

IRIS Corporate Finance is actief met advisering op het gebied van fusies en overnames. Met de vestiging in Eindhoven breidt het zijn activiteiten uit in Zuid- en Oost-Nederland. Volgens het bedrijf biedt de sterke bedrijvigheid in deze gebieden met een groot aantal mkb-ondernemingen veel mogelijkheden op het gebied van fusies en overnames. Het kantoor wordt geleid door Eindhovenaar Jan Willem Ditters. Het is gevestigd in gebouw De Emma aan de Emmasingel.