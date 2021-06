Is dat herstelplan nog wel nodig? ‘Gevolgen pandemie voor economie structureel overschat’

Reconstructie Werknemers op straat na overname die gedoemd was te mislukken: ‘Philips heeft alle normen en waarden aan de laars gelapt’

5 juni EINDHOVEN - Aanvankelijk gaat de vlag uit. Als de audiotak van Philips in 2014 wordt overgenomen door de wereldberoemde gitaargigant Gibson glimmen Eindhovense werknemers van trots. Maar al snel blijkt het bedrijf wankel en de baas een rare snuiter, zo vinden ze. Vier jaar later is het voormalige Philips-onderdeel failliet, de werknemers staan op straat. ,,Philips heeft alle normen en waarden aan zijn laars gelapt.”