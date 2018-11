IT-pionier Jan Baan: Nederland is het Silicon Valley van Europa

Het was slechts een bericht op de economiepagina’s onlangs: Nexperia werd voor 3,6 miljard dollar verkocht aan een Chinese telefoonbouwer. Nexperia is een van de grootste chipmakers ter wereld, met het hoofdkantoor in Nijmegen en wereldwijd tienduizend medewerkers.



Chipgrootmachten

Pal naast Nexperia zit NXP, ook al een grootmacht in de chipproductie. NXP werd bijna overgenomen voor 44 miljard dollar. Twee Nederlandse bedrijven die een vooraanstaande rol spelen in de chipindustrie. ,,Dat komt allemaal van Philips’', zegt Jos Versteeg, analist bij zakenbank InsingerGilissen. ,,Het oude Philips Semiconductors was destijds een top 10-speler in de wereld van de chips.’’



Ook ASML, de onbetwiste marktleider in de bouw van chipmachines, is een voormalig dochterbedrijf van Philips. Verstegen wijst ook op ASMI en Besi, twee bedrijven die wereldwijd een vooraanstaande rol spelen als toeleverancier aan de chipindustrie. ,,In totaal zijn er zo’n twintig bedrijven voortgekomen uit Philips’', zegt Vincent Everts, trendwatcher op het gebied van internet en techniek. ,,En een aantal van die bedrijven is meer waard dan voormalig moederbedrijf Philips.’'

Snelst groeiend

Quote We zijn innovatief in Europa, werken niet zo hard. Dat is goed voor de creativi­teit Jan Baan, Oprichter Baan Company ING publiceerde vorig jaar een rapport over de techindustrie, waar ook bedrijven als VDL deel van uitmaken. Met een omzet van ruim 30 miljard euro en werkgelegenheid voor zo’n 300.000 mensen is de techsector een belangrijke speler in de Nederlandse economie.



Naast de chipproductie is Nederland vooraanstaand op het gebied van agri-, food- en medische technologie. Philips is een van de drie grootste bedrijven in medische technologie. Het belang van de techsector zal alleen maar groter worden, verwacht ING. De groei bedroeg zo’n 10 procent per jaar.



Dat betekent dat er de komende twaalf jaar zeker 120.000 vacatures komen in de techindustrie in Nederland. Daarmee is het een van de snelst groeiende sectoren in de Nederlandse industrie. In de IT-sector werken zo’n 340.000 mensen in Nederland. Daarmee is het een van de grote sectoren in de economie. En een die, net als de techsector, hard groeit.

VS niet dominant

Wat Philips voor de maakindustrie was, is Jan Baan voor de IT-sector geweest, volgens Everts. ,,Hij zette met Baan Company de Nederlandse IT-sector op de wereldkaart.’' In de jaren 90 waren het Duitse SAP en Baan Company toonaangevende bedrijven in de wereldwijde IT-industrie. ,,Het is een van de weinige keren dat de Amerikanen niet dominant waren’', herinnert Baan zich nog.



,,Dat komt omdat het om complexe softwarepakketten ging. Daar zijn Europeanen beter in dan Amerikanen. Die zijn toch vooral van het snel naar de markt brengen van vindingen. Dat zie je bij Google bijvoorbeeld. Die zoekmachine is niet zo heel ingewikkeld, maar door het snel breed uit te rollen, hebben ze een voorsprong opgebouwd die niet meer is in te halen.’'

Pionier

De geschiedenis van Baan lijkt wel op die van Philips. Beide bedrijven gingen bijna ten onder. Baan, of wat er nog van resteerde, werd uiteindelijk overgenomen. Philips bleef in sterk afgeslankte vorm bestaan. En net zoals veel voormalige dochterbedrijven van Philips nu succesvol zijn, zo heeft ook Baan Company tot veel nieuwe bedrijven geleid. De pioniersrol in de software van Baan is niet vergeten. Hij werd dinsdag door de lezers van vakblad Computable uitgeroepen tot belangrijkste IT-ondernemer van de afgelopen vijftig jaar.



Er zijn een aantal verklaringen voor het succes van de IT-sector en de hightechindustrie. ,,We hebben heel goed onderwijs in Nederland en er is een goede infrastructuur’', somt Everts op. Daarnaast is er in Nederland een levendige start-upcultuur. Er zijn veel nieuwe bedrijven en er is ruimte om nieuwe ontwikkelingen te testen.

Rol van overheid

Quote Nederland is maar een klein land en onderne­mers moeten al snel over de grens kijken voor groei Jan Baan, Oprichter Baan Company Belangrijk is ook de rol van de overheid. ,,Nederland is maar een klein land. Ondernemers moeten al snel over de grens kijken voor groei. En daar helpt de overheid goed bij’', weet Everts uit eigen ervaring. ,,Ik ging als jonge ondernemer al mee met handelsmissies naar de Verenigde Staten en Rusland. Daar kom je als kleine ondernemer niet zelf. Alles was geregeld en de kosten waren laag. Dan is de drempel om mee te gaan niet zo hoog. Dat doet de overheid heel goed.’’



Baan is optimistisch over de kansen voor de Nederlandse maakindustrie en IT-sector. Hij wijst op de enorme kansen die er liggen met kunstmatige intelligentie en de smart industry, verregaande robotisering en automatisering en de toepassing van nieuwe technieken zoals 3D-printen. ,,Daar loopt Duitsland mee voorop in de wereld en Nederland doet mee.’’



Nederland is ook goed gepositioneerd voor deze nieuwe ontwikkeling, denkt Baan. ,,Nederland is echt het Silicon Valley van Europa. We zijn innovatief hier. We werken niet zo hard, we zijn relaxt. Dat is goed voor de creativiteit. Maar we werken wel heel efficiënt. We moeten alleen oppassen dat we niet lui worden.’'

Kritiekpunt