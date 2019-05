Jaarconferentie Techniekpact in Eindhoven: tekort docenten aanpakken

DTWEINDHOVEN - Na vier jaar met het Techniekpact proberen het tekort aan technisch personeel aan te pakken, is duidelijk dat het tekort aan leraren hiervoor een groot obstakel is. Op de eerste dag van de Dutch Technology Week ( DTW ) spraken onderwijs, bedrijven en overheid af dat probleem veel steviger aan te gaan pakken.

Er is in vijf jaar Techniekpact veel gebeurd en toch te weinig. Dat is de boodschap die ASML-bestuurder Frits van Hout, boegbeeld van de DTW, maandag meegaf aan betrokkenen bij het Techniekpact. Dat is een overeenkomst tussen onderwijs, bedrijven en overheid om het tekort aan technici aan te pakken. „Het is mooi dat de technische universiteiten extra geld krijgen en er zijn meer goede dingen te melden. Maar tegelijk zien we, vooral bij het mbo, een terugloop bij de lerarenopleidingen van mensen die techniek willen doceren. We moeten daarom veel vaker technische mensen uit de bedrijven voor de klas zetten.”

Onderdelen die werken

Een vertegenwoordiger van het ministerie van Economische Zaken vertelde de ruim 300 bezoekers aan de jaarconferentie Techniekpact in de nieuwe Brainport Industries Campus dat het ministerie minimaal een jaar hiermee verder wil. Staatssecretaris Mona Keijzer, wegens ziekte afwezig, wil volgend jaar bekijken welke onderdelen werken om daar meer energie in te steken.

Volgens een rapportage van het ministerie heeft het Techniekpact bereikt dat het aantal studenten, momenteel 29 procent, niet meer terugloopt, maar ook nog steeds niet stijgt. Vacatures van technische docenten zijn vaak moeilijk te vervullen en dat is een probleem bij het streven meer technici op te leiden.

Vooral hierom viel het plan van Van Hout gistermiddag in goede aarde. „We hebben bij ASML al twintig jaar technici die zo nu en dan gastlessen geven. Dat willen we op korte termijn uitbreiden naar een systeem waarin ze 4 tot 8 uur per week les gaan geven. Wij hopen dat andere bedrijven zich hierbij aansluiten en daarvoor willen we dat er één loket komt die dit organiseert. In een later stadium kunnen we toe naar hybride docenten, die voor de helft in de praktijk werken en voor de andere helft voor de klas. Samen met werkgeversorganisatie FME willen we deze activiteiten landelijk opschalen.”

Afscheid als boegbeeld