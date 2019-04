Jan en Cathi hebben het niet breed: ‘Indisch eten is een flinke verwennerij’

Jan: ,,We doen financieel alles samen.’’



Cathi: ,,Met de en-ofrekening.’’



Jan: ,,Al 42 jaar. We kopen haast nooit meer grote dingen. Maar áls we iets aanschaffen, ben ik de twijfelaar en hakt Cathi de knoop door. Toen we onze platenwinkel hadden, ging Cathi over de financiën.’’



Cathi: ,,Jij bent als een kind zo blij als we korting krijgen. Zoals laatst, toen we de koelvriescombinatie kochten die voor 377 euro in de aanbieding was.’’