Jaren eerder glasvezel voor duizend dorpen en plattelandskernen door joint venture KPN en ABP

Enorme operatie

Glasvezel in 80 procent van Nederland

Bedoeling is dat inclusief de nieuwe joint venture over vijf jaar 80 procent van alle Nederlandse huishoudens toegang tot glasvezel via KPN heeft, stelt Farwerck. Ook daarna zegt KPN zich te blijven inzetten om heel Nederland van supersnel internet te voorzien.

Volgens Menno Snel, bestuurslid ABP, belegt Nederlands grootste pensioenfonds graag in eigen land. ,,Deze samenwerking levert ons fonds een aantrekkelijk rendement op en draagt zo bij aan een goed pensioen van onze deelnemers. Door deze samenwerking met KPN creëren we met de aanleg van ruim 900.000 glasvezelaansluitingen meer dan duizend banen.”



Hij wijst erop dat glasvezel naast razendsnel ook beduidend energiezuiniger is dan koper of kabel. ,,Daarmee versterken we met deze operatie niet alleen de digitale infrastructuur maar dragen we ook bij aan de energietransitie in ons land. Zo is deze belegging op meerdere terreinen van betekenis voor onze pensioendeelnemers.”