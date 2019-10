Jase & Joy is de nieuwe speelgoedketen van Nederland: ‘We richten ons ook op jongeren’

Het faillissement van Intertoys, begin dit jaar, was voor de franchisers aanleiding zich af te scheiden van deze speelgoedketen. ,,Het faillissement viel ons rauw op het dak. Zelf heb ik twee winkels in Veldhoven en Eindhoven die al tientallen jaren goed lopen. Ik zag het niet zitten een nieuw contract te tekenen met de nieuwe Intertoys-eigenaar. Er waren te veel onzekerheden. Vervolgens klopte Euretco, een organisatie voor zelfstandige ondernemers, aan met de mededeling dat ze ook een franchise-formule in speelgoed wilde beginnen. Euretco kwam precies op het goede moment’’, zegt Mark Schoones, eigenaar van twee Jase & Joy-winkels.

Bredere doelgroep

Schoones is blij met de nieuwe naam. ,,We wilden niet langer een verwijzing naar speelgoed in onze naam, want we mikken op een bredere doelgroep. Vroeger verkochten we bij Intertoys ook sieraden en make-up voor tieners, die artikelen zijn nu weer terug bij Jase & Joy. Ook hebben we een uitgebreide dino- en autootjeshoek en gaan we met testteams werken. We roepen kinderen op zich bij ons te melden om nieuwe producten te testen en het resultaat te delen op social media. We denken dat een goede mix van offline en online ons voldoende garantie geeft voor de toekomst.’’

De speelgoedbranche heeft het door de opkomst van internet moeilijk. In vijf jaar tijd verdwenen driehonderd winkels. Volgens cijfers van onderzoeker Locatus telde Nederland in 2014 nog negenhonderd speelgoedwinkels, dat zijn er nu nog zo'n zeshonderd. Intertoys maakte na het faillissement een doorstart onder de vleugels van het Portugese Green Swan. Hierna bleef het onrustig, veel winkeliers klaagden over onder meer een slechte bevoorrading. Vorige maand verkochten de Portugezen Intertoys aan Blokker (Mirage Holding). Een oude bekende, want dit bedrijf ‘was eerder ook al eigenaar van Intertoys.

Voldoende ruimte