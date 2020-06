‘Je beseft pas hoe belangrijk vrijheid is, als die wordt beknot’

'Hoe komen we nu vanaf hier naar het terras?'' roep ik licht wanhopig naar de dame achter de balie. Ik ben met mijn man en kind in een vrijwel lege bioscoop, waar de grond zo vol bezaaid ligt met pijlen dat het een ondoenlijke speurtocht is geworden. We zijn op een punt beland waarbij we volgens de pijlen voor-, noch achteruit kunnen. ,,Eigenlijk hadden jullie buitenom gemoeten, maar loop maar even zo", gebaart de vrouw. Opluchting, we mogen tegen de route in.