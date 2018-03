Johan Kerver uit Eindhoven breekt door met onzichtbaar watermerk

Kerver bracht in 2014 zijn technologie op de markt. Hij mikte in eerste instantie op multinationals die worstelen met de concurrentie van namaakproducten. Producenten van laminaat verwerken het watermerk inmiddels in hun productie. Met het blote oog is het niet zichtbaar, maar via een digitale camera is het wel uitleesbaar. Een foto van in dit geval het laminaat wordt naar een platform gestuurd, waar aan de hand van algoritmen wordt beoordeeld of het echt is.