Johnson belt Trump: ‘Hef invoertarief whisky op’

CBS: Export hightech machines, zoals die van ASML, het meest profijte­lijk

5 november EINDHOVEN - De uitvoer naar het buitenland van hightech machines steekt met kop en schouders uit boven andere sectoren als het gaat om hoeveel daarmee in Nederland wordt verdiend. Dat stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de nieuwste cijfers. Machines en onderdelen, waarin ASML in Veldhoven het grootste aandeel heeft, brachten vorig jaar een winst van bijna 16 miljard euro op, in 2015 was dit nog 12 miljard euro.