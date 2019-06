Jong bedrijf in Eindhoven helpt VS met opsporen van drugs in postpakketten

EINDHOVEN Het is een startend bedrijf op de High Tech Campus in Eindhoven van minder dan een jaar oud. Toch kreeg Joost van de Griendt van Dynaxion bericht van de organisatie van de Amerikaanse Opioid Detection Challenge. Zijn bedrijf is een van de acht winnaars van 100.000 dollar om een idee uit te werken voor het detecteren van drugs in postpakketjes.

De prijsvraag was uitgeschreven door de Amerikaanse posterijen samen met vijf agencies, zoals Homeland Security, Customs and Border Protection en Postal Inspection Service, die zich bezig houden met de bestrijding van drugshandel. De acht winnaars moeten met het prijzengeld hun idee verder uitwerken en het beste idee krijgt een halve miljoen dollar en de tweede plaats een kwart miljoen voor het doorontwikkelen van het idee tot een product.

‘Ons idee slaat kennelijk aan’

Dynaxion, werkend onder de paraplu van HightechXL, is een van de twee prijswinnaars buiten Amerika en daar is Van de Griendt maar wat trots op. „Tussen de andere winnaars zitten bedrijven die echt al veel bereikt hebben als innovators. Wij komen net kijken en hebben niet eens een werkend prototype. Wel hebben we een heel goed idee en dat slaat kennelijk aan. Ons product is gebaseerd op technologie van de deeltjesversneller van het internationale onderzoeksinstituut Cern. Zij werken met een neutronenkanon dat voldoende capaciteit heeft voor onze doeleinden.”

Door gebruik van neutronen voor het doorlichten van pakketten wordt zichtbaar wat er in het pakket zit, maar ook welke stoffen dat zijn, zegt Van de Griendt. „Met onze technologie kunnen we stoffen als explosieven, ivoor, geld, drugs en gevaarlijke stoffen herkennen. We onderscheiden melkpoeder makkelijk van cocaïne en ranja van het explosieve nitroglycerine. Het ligt dus voor de hand om neutronenstralen in te zetten, maar apparatuur die voldoende vermogen heeft is er niet. Behalve dus bij Cern. Wij denken dat op basis van de Cern-technologie een apparaat te bouwen is dat voldoet aan onze eisen. We zijn hiervoor al een samenwerking aangegaan met VDL.”

Virtueel prototype