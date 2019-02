Joris van der Waart naar Studio Lauda in Eindhoven

Russische concurrent Aldi en Lidl moet eerste Duitse filiaal al na 5 dagen sluiten

7:20 Het eerste filiaal van de Russische supermarktdiscounter Mere in Duitsland heeft zich al na vijf dagen gedwongen gezien om - tijdelijk - de deuren weer te sluiten. Volgens Mere was het de eerste dagen zo druk in de net geopende vestiging in Leipzig dat leveranciers de vraag niet aankonden.