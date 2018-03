Jos van Langh uit Helmond is dokter voor slijpbrand in industrie

HELMOND - KLM is met zijn onderhoudsdienst een klant, evenals Japanse bedrijven. Jos van Langh van Innogrind in Helmond helpt slijpbrand in de industrie te bestrijden.

Met een klein koffertje gaat Jos van Langh op pad. De inhoud: koelcomponenten van een enkele centimeter grootte. Hij heeft er 280 verschillende geleverd, 3D-geprint van titanium.

De gepatenteerde 'Innozzle' zorgt voor een precieze toevoer van koelmiddel bij het slijpen van metalen precisie-onderdelen. De koeling voorkomt slijpbrand. Dat is schade die door oververhitting optreedt aan het te slijpen product en die tot slijtage en in het slechtste geval breuk kan leiden.

Jos van Langh (55) kan er begeesterd over vertellen. ,,Ik ben de enige in de wereld die me op dit vraagstuk heeft gestort." Hij loopt 35 jaar mee in het slijpersvak. Begon als gereedschapmaker en slijper bij GIM Helmond, het latere Axxicon. In 2009 startte hij zijn eenmansbedrijf in het bestrijden van slijpbrand, Innogrind.

Middenin een economische crisis en met een materie waar een taboe op rust. ,,Bedrijven praten er niet graag over. 'We leveren wel een nieuw onderdeel als schade is ontstaan', redeneren ze. Terwijl slijpbrand met de juiste arts snel is op te lossen."

Die dokter is hij dus zelf. Hij levert apparatuur waarmee slijpbrand kan worden gemeten. Daarnaast geeft hij slijptrainingen bij bedrijven. Twee jaar geleden kwam daar de verkoop bij van zijn zelf ontwikkelde koelcomponenten. Ze zijn een alternatief voor plastic pijpjes die worden gebruikt om koelmiddel in grote hoeveelheden in de buurt van de slijpplek te brengen. ,,Dat is verre van optimaal", zegt Van Langh. ,,De juiste hoeveelheid op de juiste plek is alles."

Pijpje

In plaats van 150 tot 200 liter volstaat met de koelnozzle 50 tot 60 liter koelmiddel dat per minuut wordt toegevoegd. Besparing op koelmiddel, minder benodigde kwaliteitscontrole, grotere productiestabiliteit en een gerust gevoel: dat is wat het oplevert, houdt de Helmonder aan aspirant-klanten voor. ,,Vooral in Nederland is de vraag al gauw: wat kost het en wat levert het op? Ik moet klanten ervan overtuigen dat ze in plaats van 30 euro voor een plastic pijpje 300 euro moeten investeren. Of voor grote productieprocessen 3000 tot 6000 euro, inclusief leidingsystemen." Toch weet hij de opdrachten los te krijgen. ,,Aan de eis om binnen twaalf maanden rendement op de investering te realiseren, hebben we altijd kunnen voldoen."

Het componentje dat zorgt voor de precieze dosering van koelmiddel op hoge snelheid wordt meestal op maat gemaakt. Innogrind laat de stukjes van titanium produceren op een 3D-printer bij zijn stadgenoot AAE .

Opmerkelijk is dat Van Langh als eenmansbedrijf grote vissen aan de haak weet te slaan. De onderhoudsdienst van KLM, Stork Gears & Services en Punch Powertrain in België staan in het orderboek. Air France heeft een aanvraag ingediend voor scholing en optimalisatie van de slijpprocessen. ,,De eerste vraag van KLM was: kun je luchtvaartcertificaten overleggen? Die hebben we niet. Ik kan mijn lts-diploma overleggen."

Ondernemersgeest

De wereld ligt open voor Innogrind. Distributeurs zijn aangesteld in de Benelux (De RidderTHO in Best), Duitsland, Oostenrijk, Roemenië, Tsjechië en Japan. Van Langh doet zelf nog de verkopen in Scandinavië. Verdere uitbreiding ligt in het verschiet.

De omzet van Innogrind groeide vorig jaar met 40 procent. Voor dit jaar rekent Van Langh op 20 tot 30 procent.

Hoewel hij het nodige werk uitbesteedt - naast de verkoop en productie ook de administratie - zal hij Innogrind niet lang meer alleen kunnen runnen.

Hij is de eenpitter voorbij. ,,Ik ben op zoek naar een commercieel-technisch iemand met een ondernemersgeest."