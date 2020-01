Jumbo Groenewegen uit Helmond scoort orders met oplossing voor Duits LZV-vervoer

Breevast en ZBG verkopen Brusselse kantoorto­ren voor 1,2 miljard

10:04 EINDHOVEN - De vastgoedbedrijven Breevast en ZBG, beide in handen van de in Geldrop geboren Frank Zweegers, hebben de Financietoren in Brussel verkocht voor 1,2 miljard euro. Nieuwe eigenaar is het Zuid-Koreaanse Meritz Securities.